Певицу назвали иконой украинского шоу-бизнеса.

Украинская певица Тина Кароль поманила своих поклонников в новой фотосессии. Знаменитость фотографировалась в белых классических штанах-палаццо и твидовом укороченном жакете с длинным рукавом.

Изюминкой ее образа стал именно жакет с глубоким вырезом, в результате чего Кароль удалось эстетически обнажить декольте.

Волосы артистка распустила, а на лицо нанесла легкий макияж в коричневых оттенках.

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"Роковое соблазнение - это..." - подписала фото Кароль.

Поклонники сразу же начали предлагать свои версии продолжения этой строки. В комментариях они написали:

"Быть любимым и любить"

"Дабл чизбургер после очень сложного дня"

"Проверить себя на духовную силу"

"Это золотые волосы"

"Крепкие объятия с человеком, которого не видела с начала войны"

"Это торт с кремом в два часа ночи"

Кроме того, юзеры оставили много комплиментов артистке. Они написали, что она очень красивая, роскошная женщина. Ее называют "иконой" украинского шоу-бизнеса.

Напомним, ранее известный певец "наехал" на Тину Кароль после отказа выступить перед военными. Чемеров сказал, что Кароль неоднократно не выполняла свои обещания, в том числе не отправила машину для ВСУ, которую обещала несколько раз.

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