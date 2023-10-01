Украинская певица Тина Кароль поманила своих поклонников в новой фотосессии. Знаменитость фотографировалась в белых классических штанах-палаццо и твидовом укороченном жакете с длинным рукавом.
Изюминкой ее образа стал именно жакет с глубоким вырезом, в результате чего Кароль удалось эстетически обнажить декольте.
Волосы артистка распустила, а на лицо нанесла легкий макияж в коричневых оттенках.
"Роковое соблазнение - это..." - подписала фото Кароль.
Поклонники сразу же начали предлагать свои версии продолжения этой строки. В комментариях они написали:
- "Быть любимым и любить"
- "Дабл чизбургер после очень сложного дня"
- "Проверить себя на духовную силу"
- "Это золотые волосы"
- "Крепкие объятия с человеком, которого не видела с начала войны"
- "Это торт с кремом в два часа ночи"
Кроме того, юзеры оставили много комплиментов артистке. Они написали, что она очень красивая, роскошная женщина. Ее называют "иконой" украинского шоу-бизнеса.
Напомним, ранее известный певец "наехал" на Тину Кароль после отказа выступить перед военными. Чемеров сказал, что Кароль неоднократно не выполняла свои обещания, в том числе не отправила машину для ВСУ, которую обещала несколько раз.