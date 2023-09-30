Чемеров сказал, что Кароль неоднократно не выполняла свои обещания.

Украинский музыкант Саша Чемеров рассказал, что певица тина Кароль неоднократно обещала поехать к военным в рамках "Культурного десанта", однако каждый раз она "спрыгивала с темы".

Кроме того, в интервью Алине Доротюк он сообщил, что Кароль обещала передать военным машину, однако и этого обещания она не сдержала.

"Это был не раз. Три или четыре раза так было. И, кроме этого, была обещана какая-то машина, но она не приехала. Насколько я знаю и понимаю, Тина просто боится в принципе. Как я думаю себе, а ее причину у нее нужно спросить", - сказал Чемеров.

Кроме того, он назвал еще одного артиста, который накануне поездки на фронт отказывался от этой идеи. По словам Чемерова, это Антон Велбой.

"Он морозился ехать, а потом, когда у него наломалась его карьера, он начал прямо говорить: "Возьмите меня с собой", но мы его уже не брали", – добавил музыкант.

Напомним, ранее слова Чемерова подтвердил и Коля Серга. Основатель "Культурного десанта" рассказал, что Кароль действительно отказывается от участия.

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