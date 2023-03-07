Таня Воржева покорила своей внешностью.

Для многих голливудская актриса Анджелина Джоли - настоящий идеал как внешне, так и судя по ее поступкам, актерской игре, семейным ценностям.

Многие девушки и женщины в попытках быть похожими на знаменитость даже делали пластические операции, но украинской певице Тане Воржевой это ни к чему, ведь она от природы как две капли воды похожа на Джоли.

Кто такая Таня Воржева

Украинская модель и певица, выступает под псевдонимом VORZHEVA. Окончила КНУ имени Тараса Шевченко по специальности политология. Принимала участие в "Фабрике звезд", где выступала на одной сцене с Максом Барских.

Зрителям, которые в то время болели за любимых исполнителей, хорошо запомнился поцелуй Барских и Воржевой.

О личной жизни Татьяны известно мало - эту тему она предпочитает держать вдали от глаз поклонников. "Украинская Анджелина Джоли" ведет свой блог в Instagram - на него подписаны 17,4 тыс человек.

Как выглядит "украинская Анджелина Джоли" Таня Воржева

Напомним, как изменились главные герои "Сватов" за 15 лет.

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