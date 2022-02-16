Рэпер на данный момент живет и выступает в ОАЭ.

Скандальный российский рэпер Моргенштерн (настоящее имя – Алишер Валеев) раскрыл свой актуальный заработок на корпоративах. Примерно столько же получает за выступления Алла Пугачева.

Суммы исполнитель назвал в интервью для "Нового радио", пишет dni.ru.

Отмечается, что после выезда из России скандальный рэпер продолжает давать концерты.

Моргенштерн заявил, что сохраняет за собой статус одной из самых высокооплачиваемых звезд российского шоу-бизнеса.

"Сейчас в основном выступаем на корпоративах. Ценник начинается от 100 тысяч долларов. Депутатам скидка", – заявил Моргенштерн.

Как известно, в конце ноября 2021 года на фоне обвинений в торговле наркотиками Моргенштерн сначала выехал в Беларусь, а потом в ОАЭ.

Напомним, о своем побеге из РФ рэпер рассказал в своем новом клипе к треку "Домой".

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