Супруга рэпера Потапа, украинская певица Настя Каменских рассказала, что перемеряла более 20 свадебных нарядов.

Настя Каменских и Алексей Потапенко поженились 23 мая 2019 года. Невеста выбрала для самого важного момента платье приталенного силуэта с глубоким декольте, украшенное кружевом и вышивкой. Дополнила свой образ роскошным шлейфом и длинной фатой.

Однако выбор платья был не таким простым, как казалось. Об этом певица рассказала в своем блоге YouTube только сейчас.

Звезда поделилась - покупала платье в Киеве. Помогали выбирать ей мама Лидия Петровна и подруга Анна Андрийчук. Невеста перемеряла более двух десятков свадебных нарядов и каждое казалось тем самым.

После долгой примерки Настя все же сделала свой выбор. "Мое платье было марки GALIA LAHAV - это очень знаменитый израильский дизайнер. Но дело не в дизайнере, поверьте мне. Эти платья, конечно, произведение искусства. Вопрос в том, что когда ты надеваешь свой наряд, ты 100% понимаешь, что именно это платье ты наденешь, когда будешь идти под венец", - рассказала Каменских в своем блоге.

Сейчас свой наряд со свадьбы жена Потапа хранит дома. В 2021 году оно даже снова пригодилось ей - артистка надела его для съемки в своем клипе.

"В моем клипе на песню "Почуття" я снова влезла в свое платье. И как только я его надела, у меня сразу воспоминания невероятные… Даже какая-то слеза, потому что этот день пролетел как мгновение", - поделилась Настя.

Вас также могут заинтересовать новости: