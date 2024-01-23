Блогерша удивляется поведению некоторых украинцев.

Блогер и ведущая Алина Шаманская недавно высказалась в своем Instagram относительно русскоязычного контента, который до сих пор создают или поддерживают некоторые украинцы.

"Все, кто сегодня создает русскоязычный контент - вносит вклад в развитие русской культуры! Все, кто его поддерживает: подписывается, лайкает, комментирует - поддерживает развитие русской культуры. Это только ваш выбор. И, к сожалению, вы это делаете", - написала женщина.

На этот комментарий начали активно реагировать ее подписчики и писать свои комментарии. Некоторые пользователи не поддержали мнение Алины.

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"У блогеров есть подписчики из тех стран, где не понимают украинский. Есть люди из Молдавы, Азербайджана, Болгарии, Армении, Грузии и они начинают не понимать блогера, на которого были подписаны много лет, который сейчас перешел на украинский", - написала одна подписчица.

Но Шаманская не смогла промолчать и написала свой ответ.

"Если все будут пытаться угодить другим народам, чтобы они понимали язык, то что тогда будет с нашим контентом? Его не будет в достаточном количестве и качестве. А это прямой вклад в украинскую культуру", - подчеркнула Алина.

Напомним, недавно лидер группы ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта раскритиковал певцов, которые продолжают петь на русском. Он отметил, что они вносят вклад в русскую культуру и автоматически становятся врагами Украины.

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