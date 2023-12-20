Она передала привет из Одессы.

Сканадльный режиссер Оксана Байрак вернулась в Украину после того, как пела дифирамбы диктатору Владимиру Путину и сбежала в Россию. Сейчас она находится в Одессе.

На своей странице в Instagram она опубликовала скриншот новости, в которой говорится о том, что Байрак внезапно стала патриоткой и планирует вернуться на родину. К этому посту она добавила гневную подпись:

"Святой Николай, прошу и молю, подари отряду одноклеточный писак мозги, а всем прекрасным людям планеты Земля - волшебство любви. С приветом из Одессы".

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Стоит отметить, что позже Байрак удалила этот пост. Действительно ли она сейчас находится в Украине - наверняка неизвестно. В этом будет разбираться СБУ.

К слову, в августе Байрак, встретившая войну в Одессе, сбежала в Россию. Там она проводила время с российскими актерами-путинистами и даже начала работу над новым сериалом, который будут транслировать на росТВ.

Напомним, ранее известный актер высказался о побеге Оксаны Байрак. По словам Заднипровского, Байрак в России чувствует себя хоть кем-то.

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