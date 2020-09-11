Девушка призналась, что презирает тональный крем.

Украинская певица известная как Jerry Heil показала свой ежедневный макияж, который она наносит, в том числе и перед выходом на сцену.

Читайте также"До сих пор не женщина": певица Jerry Heil сделала откровенное признание (фото)Соответствующий снимок девушка опубликовала в своем Instagram.

«Хештег «малиновые стрелки», хэштег «настроение – элита». Мой концертный (он же ежедневный, когда я не ленивая жопка) макияж... Да, я презираю тональный крем... Зато совесть на месте, если случайно уснуть с таким макияжем», – отметила Jerry Heil в подписи к фото.

Подписчики певицы поддержали ее в своих комментариях: «Талантливый человек – талантлив во всем. Ты – невероятная», «Ты такая милая и без выкрутасов», «Получилась прелесть», «Подкупаешь своей искренностью».

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Автор: Катерина Шварц