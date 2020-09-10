Исполнительницу номинировали на премию "Женщина года".

Певицу известную как Jerry Heil номинировали на премию «Женщина года» по версии украинского журнала «Единственная».

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«Вручение уже завтра, а я до сих пор не женщина. Что делать будем? Не дадим этому недоразумению стать между мной и премией», – отметила исполнительница в подписи к фото.

Подписчики поддержали певицу, пообещав, болеть за нее: «Ты достойна победы», «Обращайся, помогу, чем смогу», «Красотка», «Ты прекрасна».

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Автор: Катерина Шварц