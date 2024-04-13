Андрей Соломко стал добровольцем.

Ведущий телеканала "Прямой" Андрей Соломко в прямом эфире сообщил, что добровольно вступил в ВСУ и вскоре отправится на фронт.

Он обратился к своим коллегам и поблагодарил их за годы работы, а также сказал зрителям, что после победы Украины над российской агрессией он обязательно вернется в студию и продолжит их оповещать о важных событиях в стране и мире.

"Друзья, я присоединяюсь к Вооруженным силам Украины. Это мое решение, это то, к чему я готовился и, очевидно, готов. Я хочу выразить огромную благодарность всей команде "Прямого" канала. Большая честь была работать с вами, и продолжаем, конечно, работать, потому что я никуда не увольняюсь. Как только выгоним орков, сразу будем продолжать наши эфиры в таком составе, как было до сих пор", - сказал Соломко.

Он добавил, что ни один враг не может нас сломать. Но наша главная задача - донатить, помогать украинской армии, чтобы весь этот ужас быстрее закончился.

"Когда видите какой-то сбор, очень прошу, забросьте несколько гривень, если есть возможность или сделайте репост, чтобы задонатили другие. Двигаемся к победе", - добавил ведущий.

Напомним, ранее ведущий Орест Дрималовский, тоже пополнивший ряды ВСУ, рассказал, как попал под обстрел.

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