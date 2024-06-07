Он отметил, что более полезен в тылу.

Известный украинский режиссер Герман Ненов признался, почему не пойдет воевать.

По словам 34-летнего мужчины, он имеет серьезные проблемы со здоровьем, которые не позволяют ему идти на фронт.

"Я реально очень болезненный человек. У меня ужасное зрение. Также в детстве у меня была эпилепсия, из-за которой я не делал никаких физических нагрузок и даже не ходил в школу, а был на индивидуальном обучении. Сейчас у меня нет эпилептических приступов, но эпилепсия - это неизлечимая болезнь и при больших стрессах она может вернуться", - рассказал Ненов в интервью изданию ТаблоID.

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Однако добавил, что у него есть военный билет и он обновил свои данные.

"У меня есть брони на время проектов, которые связаны с государством. Сейчас у меня брони нет, но я законопослушный гражданин. У меня все в порядке с данными. Но не уверен, что смогу принести армии большую пользу", - сказал он.

Поэтому старается в тылу поддерживать военных и репутацию страны на международных конкурсах. Но, если нужно будет все же пойти воевать, то Герман решил для себя так:

"Если государство решит, что я должен быть на фронте, то я пойду туда. Прятаться или бежать куда-то я не буду. В первые два дня вторжения у меня вообще была возможность уехать из страны. Но я не сделал этого тогда и не сделаю никогда. Потому что, во-первых, я люблю Украину. А, во-вторых, я вообще фаталист, верю в Бога и считаю, если у человека есть судьба, то ты от этой судьбы не убежишь".

Напомним, ранее стало известно, что украинский режиссер пополнила ряды ВСУ.

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