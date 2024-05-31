Девушка уже проходит военное обучение.

Украинский режиссер и активистка Елена Апчел вступила в ряды ВСУ. Об этом 37-летняя девушка сообщила у себя на странице в Facebook.

Интересно, что Елена находилась 4 года в эмиграции. Она жила в Польше, однако решила вернуться и стать на защиту своей страны.

"Я приняла решение присоединиться к Украинскому войску официально и подписала контракт. Путь в армию был для меня долгим и нелегким. Полгода назад я специально вернулась в Украину, чтобы присоединиться к нашей общей борьбе. Простите, пожалуйста, все, кому я эти полгода отказывала во встрече или в просьбе взяться за какой-то проект. Мне просто было нужно время, чтобы адаптироваться к новой реальности", - написала режиссер.

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Она также добавила, что обязательно хочет реализовать все свои творческие идеи, но сейчас есть более важные вещи.

"Не грустите, пожалуйста. Мне будет еще больше нужна сейчас ваша поддержка, особенно эмоционально-интеллектуальная. Легко не будет, но я сознательно выбираю этот путь, потому что хочу домой в Крым и на Донетчину, хочу, чтобы Харьков выстоял, хочу, чтобы выстояли Днепр и Запорожье, хочу отстраивать Волноваху и Мариуполь, хочу, чтобы все наши люди во всех городах были защищены. А для этого надо бороться. А еще хочу бороться за пространство для памяти о погибших и уважения к живым", - отметила Елена.

Девушка отметила, что обещает себя беречь и быть "достойной дочерью своей страны".

Что известно о Елене Апчел

Елена родилась в Донецкой области. Училась в Харьковской государственной академии культуры на факультете театрального, кино и телеискусства.

Была режиссером и актрисой Харьковского авторского театра "Котелок" и соорганизатором фестиваля негосударственных театров "Курбалесия".

Она также является автором научных работ, посвященных исследованию современного театра, а также лекций о театре и искусстве перформанса, мастер-классов по режиссуре, актерскому мастерству и сценическому движению.

Напомним, недавно звезда "Евровидения" пополнил ряды ВСУ.

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