Известный украинский комик оскандалился шуткой про войну и мусульман: его захейтили

Его проверят правоохранительные органы.

Украинский комик Антон Стенюк провел свое первое сольное выступление, которое сопровождалось скандалом. Возмущение вызвала одна из шуток комика, оказавшаяся для многих неудачной.

В ходе своего стендапа Стенюк иронизировал на тему религиозных конфликтов, задаваясь вопросом, "почему православные убивают православных, если есть много мусульман".

"Эта война – это просто нонсенс, я не знаю, как так случилось, что одни православные убивают других православных, когда в мире так много мусульман. Я не говорю, что надо убивать мусульман, я адекватный человек, я понимаю, что это сейчас не ко времени, и тем более этим уже занимаются иудеи, но тем не менее", — высказывался Стенюк во время выступления.

Видео дня

Шутка вызвала негативную реакцию у части публики. Глава Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что подобные высказывания нельзя считать шуткой, потому что "это выпад против людей на основе их веры".

"Жаль, что в данном случае указывать на этого негодяя, позволяющего себе цинично оскорблять своих сограждан, приходится мне, гражданину Украины, исповедующему ислам", — возмутился Чубаров.

Позже к ситуации подключился омбудсмен Дмитрий Лубинец, который сообщил, что направил заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить действия комика. Если будет доказан факт нарушения закона, юмористу может грозить ответственность по статье 161 УК Украины.

Реакция Антона Стенюка

После скандала Антон Стенюк извинился перед всеми, кого могли задеть его слова. Он подчеркнул, что не хотел никого оскорбить и уже удалил видео своего выступления с различных платформ. Комик также выразил готовность понести ответственность за свои слова.

"Я искренне прошу прощения перед всеми, кого могли оскорбить мои слова во время моего сольного концерта, который был опубликован на YouTube. Одна из моих шуток была неуместна и недопустима, и я глубоко сожалею, что мог оскорбить многих людей, в том числе представителей мусульманского сообщества. Я не имел целью унизить кого-то или оскорблять по религиозному признаку", — заявил Стенюк.

Напомним, ранее Майли Сайрус попала в скандал с песней "Flowers".

Вас также могут заинтересовать новости: