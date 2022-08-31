По словам Павла Алдошина, он чувствовал давление со стороны продюсеров.

Украинский актер Павел Алдошин, более известный по главной роли в фильме "Снайпер. Белый ворон" рассказал, что украинские продюсеры неоднократно отдавали главные роли в фильмах и сериалах российским актерам, тем самым не давая развиваться своим.

"Я в кино снимаюсь уже лет 5. И за эти годы, пока я в киноиндустрии, со мной такое происходило минимум три раза. Например, была главная роль, на которую я пробовался. Тогда продюсерам все понравилось, все было прекрасно. Я уже проходил ансамблевые кастинги и парные. Но в конце-концов брали российского актера, который исполнял главную роль в проекте. То есть, да, такое было и было этого достаточно", - сказал Алдошин в интервью УНИАН.

Он добавил, что пока наверняка не знает, изменится ли это после 24 февраля, после полномасштабного вторжения России в Украину.

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"В любом случае российских актеров уже снимать не будут, по крайней мере в Украине. А если и будут, то все украинские актеру будут банить эти проекты. А за остальное я не отвечаю", - уточнил Алдошин.

Напомним, ранее Павел Алдошин рассказал о "мясорубке" с оккупантами на фронте.

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