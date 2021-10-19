12 марта 2014 года актер Игорь Угольников подписал обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики Путина в отношении Украины и Крыма.

Российский актер, режиссер и телеведущий Игорь Угольников заявил, что в 2014 году был готов "въехать в Крым на танке" для поддержки оккупации.

Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Юрия Дудя.

"Я безусловно поддержал Крым (незаконную аннексию Россией), и если бы было надо, то сам туда поехал бы - на танке или внутри, если нужно было бы кому-то что-то объяснять", - заявил Угольников.

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Игорь Угольников - что известно об актере

Угольников известен как киноактер и ведущий программ "Оба-на!", "Оба-на! Угол-шоу", "Доктор Угол" и "Добрый вечер" в первой половине 1990-х годов.

2 июля в украинском Едином реестре досудебных расследований зарегистрировали уголовное производство в отношении российских 60 артистов, выступавших в оккупированном Крыму. Среди них был и Угольников.

Член комиссии по СМИ Центрального совета сторонников "Единой России".

12 марта 2014 года подписал обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики президента РФ Владимира Путина в отношении Украины и Крыма.

23 января 2018 года подписал обращение к министру культуры Владимиру Мединскому с требованием юридической проверки и запрета показа в кинотеатрах фильма "Смерть Сталина".

Автор: Денис Прядко