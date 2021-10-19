Эрика Кови нашли мертвым в квартире.

Американский актер Эрик Кови длительное время страдал от алкоголизма. Он не смог справиться с этой зависимостью и умер.

Об этом сообщает The Sun.

Его тело нашли 3 сентября в квартире, которая находится в Бруклине (Нью-Йорк). По данным СМИ, накануне его разыскивала полиция, так как Кови не появился на судебном заседании. Тогда суд рассматривал дело о вождении автомобиля в нетрезвом состоянии.

Отметим, что ранее Эрик и сам признавал то, что страдает от алкоголизма. Также вокруг него ходили слухи, что он зависим еще и от метамфетамина, но актер это опровергал.

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Актер обрел популярность после съемок в сериале "Король тигров: Убийство, хаос и безумие". Это криминальный документальный мини-сериал, рассказывающий о жизни держателя зоопарка Джо Экзотика. Премьера состоялась на стриминговой платформе Netflix 20 марта 2020 года. Лента фокусирует внимание на противостоянии зоозащитницы Кэрол Баскин и коллекционера диких животных Джо Экзотика, которого Баскин обвиняет в эксплуатации зверей. Кови сыграл в сериале роль смотрителя в G.W. Zoo.

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Автор: Диана Могилевич