Lil Nas X предстал в образе беременного мужчины.

Американский рэпер Lil Nas X в своем Instagram поделился неоднозначным снимком.

В кадре он предстал в белых штанах и рубашке, которую решил не застегивать. Так, сквозь нее видно "беременный" животик, который и стал поводом для обсуждения в сети. Интересно, что таким снимком он анонсировал выход своего нового альбома MONTERO, который считает своим "ребенком".

"Это образцы для подражания, которые общество хочет дать вашим детям", - сказала стилист рэпера.

При этом пользователи соцсети Twitter считают, что артист подает неправильный пример детям.

"Эти новые образы Lil Nas X не кажется мне правильными, потому что транс-мужчины могут забеременеть, а он будто превращает это в шутку", - пишут пользователи сети.

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Автор: Диана Могилевич