Киркоров все еще пытается омолодиться.

Российский артист, поддержавший полномасштабное российское вторжение, Филипп Киркоров сделал очередную пластическую операцию.

Недавно на российской премии "Звезды хайпа" артист появился в костюме Алладина, закрывающем скулы, а теперь вышел в свет с сильно отекшим лицом.

Несмотря на послеоперационное восстановление и лицевой бандаж Киркоров заменил попавшего в больницу из-за тромба в ноге Агутина на еще одном фестивале и пел там свои песни. Однако свое лицо он старается прикрывать, последний раз - веером.

Видео дня

Стоит отметить, что 56-летний путинист продолжает преображаться. Певец уже сделал несколько пластических операций - липосакцию, рельефный пресс и новые ягодицы в клинике скандального хирурга Тимура Хайдарова, а теперь, похоже, взялся за омоложение лица.

К слову, звездные пациенты Хайдарова неоднократно высказывались негативно о его профессионализме. Например, певица Слава сказала, что он изуродовал ее грудь.

Недовольной также была артистка Ирина Дубцова, которая несколько лет была судьей украинского шоу "Х-фактор", однако в начале полномасштабного российского вторжения встала на сторону страны-агрессорки.

Напомним, ранее известный украинский певец ответил, предлагал ли ему Киркоров секс.

Вас также могут заинтересовать новости: