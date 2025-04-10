Известную российскую актрису со скандалом выгнали из сериала: что она вытворила

Кристина Асмус назвала это "клеветой", однако директор канала подтвердила информацию.

Известную российскую актрису Кристину Асмус со скандалом выгнали из сериала "Склиф", в котором она играла главную роль. Как сообщают российские СМИ, актриса создавала токсичную атмосферу.

По словам директора ТНТ Тины Канделаки, Асмус срывала график съемок, придиралась к сценарию, требовала переписывать сцены в последний момент и конфликтовала с коллегами по площадке, особенно с исполнителем другой главной роли Матвеем Лыковым.

Также по словам директора российского пропагандистского канала, Асмус еще и требовала вписать ее в титры как креативного продюсера.

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Сама Асмус заявила, что "это клевета", но Тина Канделаки подтвердила, что Асмус из сериала уволили.

"Да, могу подтвердить информацию, которая уже появилась в сети. И нам искренне жаль, потому что проект получается сильным и амбициозным. Но, к сожалению, определенное поведение Кристины сделало дальнейшую работу невозможной. Это был непростой, но необходимый шаг", - высказалась Канделаки.

Напомним, российский актер Михаил Ефремов вышел на свободу после 4 лет тюрьмы.

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