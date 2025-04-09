Российский актер Михаил Ефремов вышел на свободу после 4 лет тюрьмы

Он вышел из колонии по УДО.

Скандальный российский актер Михаил Ефремов вышел на свободу после четырех лет заключения в тюрьме, куда он попал после смертельного ДТП.

Он отбывал срок в исправительной колонии 4 в Алексеевке Белгородской области. Как сообщил его адвокат в комментарии российским СМИ, Ефремова вывезли из колонии тайно, чтобы обойти стороной журналистов.

Известно, что ранее Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В конце марта Алексеевский районный суд Белгородской области его.

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Во время судебного заседания актер пообещал больше не употреблять алкоголь и никогда не садиться за руль. Также он заявил, что полностью осознал свою вину.

Кроме того, Ефремов неоднократно просил суд выпустить его из колонии досрочно, а взамен он был готов отправиться на войну, которую Россия развязала против Украины.

Что известно о ДТП с Ефремовым

В июне 2020 года автомобиль Михаила Ефремова выехал на встречную полосу на Садовом кольце в Москве и столкнулся с фургоном. В результате аварии водитель фургона Сергей Захаров погиб. В ходе расследования стало известно, что Ефремов находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В сентябре 2020 года суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. На апелляции Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет. Однако через четыре года заключения он вышел по УДО.

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