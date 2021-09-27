Маша Гойя выходит замуж за своего возлюбленного.

Украинской певице Маше Гойе сделали предложение руки и сердца на шоу "Вечерний квартал". На сцену вышел ее возлюбленный Артем, встал на одно колено и вручил девушке кольцо с огромным бриллиантом.

"Теперь наконец-то все забудут про "роман" з Фалесом", – указано на видео, которое опубликовали в инста-сториз на странице Muzvar.

Отметим, Юрий Фалеса - первый супруг Маши, который к тому же был и ее продюсером. Церемония бракосочетания состоялась в 2012 году после того, как Юрий сделал девушке красивое предложение и вручил кольцо стоимостью 12 тысяч евро. Но уже через три года их брак распался.

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Маша Гойя (настоящее имя - Мария Шаповалова) - украинская певица, финалистка российского талант-шоу "Голос". С детства выступает на сцене. Участвовала в песенных конкурсах, стала лауреатом проектов "Черноморские игры", "Сан-Ремо", "Восточний базар" и др.

В августе 2014 года, вместе с Андреем Макаревичем и другими исполнителями выступала на благотворительном концерте для беженцев из зоны АТО в Святогорске.

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Автор: Диана Могилевич