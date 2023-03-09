Сергей Гармаш вызвал себе "скорую".

Сегодня известный российский актер Сергей Гармаш плохо себя почувствовал. Он решил не заниматься самолечением и вызвал "скорую помощь".

Медики осмотрели его и предварительно диагностировали отравление. От госпитализации он отказался.

Как сообщают росСМИ, супруга актера рассказала, что ему стало плохо после возвращения с дикой природы в Москву. Туда он ездил ради съемок в фильме "Тайга".

Гармаш также вышел на связь и сообщил, что сейчас с ним все в порядке. Стоит отметить, что ранее 64-летний актер не жаловался на проблемы со здоровьем.

Чем известен Сергей Гармаш

Сергей Гармаш - российский актер театра и кино. Он снимался в таких фильмах как "Отряд", "Иван Великий", "Сталинград", "Пистолет с глушителем", "Ёлки", "Одесский пароход" и других. В целом его фильмография насчитывает более 100 картин.

Кроме того, он снимался в популярных сериалах - "Линия судьбы", "Каменская", "Доктор Живаго", "Белая гвардия" и других.

Известно, что Гармаш поддерживает войну в Украине. В ходе российского вторжения в Украину летом 2022 года власти временно оккупированного Херсона объявили об участии актёра в восстановлении Херсонского областного академического музыкально-драматического театра.

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