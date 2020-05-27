Известная украинская певица попала в больницу (фото)
11:55, 27 мая 2020Звезды
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Ассия Ахат разместила снимки, где лежит на больничной койке и сообщила поклонникам, что же с ней произошло.
Ассия Ахат сообщила поклонникам, что попала в больницу / Instagram Ассия Ахат
Известная украинская скрипачка и певица Ассия Ахат сообщила поклонникам, что попала в больницу.
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Артистку экстренно госпитализировали несколько дней назад, о чем она сообщила на странице в Instagram.
Ассия разместила снимки, где лежит на больничной койке и сообщила поклонникам, что же с ней произошло.
"Appendicitis,by!Вот теперь у меня нет ничего лишнего! Как обычно бывает в таких случаях,всё произошло быстро,больно,неожиданно", - поделилась Ассия с подписчиками.
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