Известная украинская певица попала в больницу (фото)

Ассия Ахат разместила снимки, где лежит на больничной койке и сообщила поклонникам, что же с ней произошло.

Известная украинская скрипачка и певица Ассия Ахат сообщила поклонникам, что попала в больницу.

Читайте такжеНовая возлюбленная Жигунова прокомментировала свое сходство с Анастасией Заворотнюк (фото)

Артистку экстренно госпитализировали несколько дней назад, о чем она сообщила на странице в Instagram.

Ассия разместила снимки, где лежит на больничной койке и сообщила поклонникам, что же с ней произошло.

"Appendicitis,by!Вот теперь у меня нет ничего лишнего! Как обычно бывает в таких случаях,всё произошло быстро,больно,неожиданно", - поделилась Ассия с подписчиками.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram