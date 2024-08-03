Женщина рассказала, что помогло ей спастись.

Украинская певица Мария Бурмака рассказала, как однажды стала жертвой маньяка.

По словам артистки, с детства ее отец учил обороне. Поэтому она всегда знала, как можно себя защитить.

"Отец учил меня драться. Я была маленькая, мне было лет 4-5, и он говорил, что я должна всегда уметь дать сдачи. Если будет какой-то нападающий, то папа очень четко мне рассказал, куда надо бить. Он меня тренировал так: ставил свою руку и я должна была бить в ладонь", - рассказала певица в интервью Алексею Суханову.

Однако однажды навыки самообороны таки понадобились Марии. Оказалось, что много лет назад на нее напал маньяк. Тот момент она до сих пор не может забыть и рассказывает так:

"Я шла в Харькове и какой-то мужчина-маньяк меня схватил вот так вот за плечи и за руки... И в этот момент, у меня был сахар, я рукой взяла сахар из сумки прорвала пакет, сыпнула ему в глаза и крикнула "Помогите".

Бурмака добавила, что именно нестандартные решения и быстрая реакция, которой научил отец, помогли ей тогда спасти собственную жизнь.

"Тот человек видимо настолько просто обалдел от этого, и я просто убежала. То есть я даже никуда не била", - подчеркнула женщина.

Напомним, ранее актриса Анна Саливанчук пожаловалась на преследование маньяка.

Вас также могут заинтересовать новости: