Она говорит, что требовала к себе такого же отношения продюсеров, как и к российским актерам.

Народная артистка Украины Елена Хохлаткина, сыгравшая в таких сериалах как "Сыновья счастливой женщины", "Родная мачеха", "Кейс", "Вкус мести", "Авантюра на двоих" и других, неоднократно появлялась на съемочной площадке вместе с россиянами.

В интервью "Обозревателю" актриса призналась, что последние годы соглашалась на все роли, потому что ей было интересно узнать, как работает кино, а также она нуждалась в деньгах.

Она говорит, что снималась и вместе с россиянами, однако общалась с ними на равных. Порой могла даже высмеять их работу.

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"Общалась с ними, как равный с равным, а иногда даже посмеивалась. Могла громко сказать: "Что она играет? Не понимаю, как реагировать". Ну что поделаешь: я такая. И сейчас, вспоминая эти моменты, мне не стыдно", - говорит Хохлаткина.

Актриса рассказала, что были такие ситуации, когда известные украинские актеры были вынуждены ждать своей сцены на стульчике возле гримвагона, а российским выделяли отдельный вагон.

"Я никогда не устраиваю скандалов, но пришлось попросить подойти ко мне продюсера, чтобы рассказать, что народные артисты Украины на стульчиках на природе сидеть не будут, тогда как неизвестно кто из Москвы расположились в отдельном вагончике", - отметила Хохлаткина.

При этом порой она все же требовала к себе такого же отношения продюсеров, как и к российским актерам.

"Очень уважаю себя за то, что никогда не выделяла российских актеров в особую касту. И требовала на площадке, иногда даже революционными методами, такого же отношения к себе, как к ним. Могла даже сказать, что уйду из съемок, если будет иначе – были такие случаи", - добавила актриса.

Напомним, ранее популярная украинская актриса рассказала, как получила паспорт РФ.

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