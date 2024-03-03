Она продолжит зарабатывать кровавые рубли.

Известная певица родом из Украины Анна Асти недавно покинула Россию. Ей сделали операцию на ногах, после чего она решила отправиться в отпуск. Однако сейчас стало известно о ее возвращении.

Предательница Асти не только вернулась в страну-агрессора, но и открыла там благотворительный фонд. Также она объявила о возобновлении концертной деятельности.

Вероятно, такими поступками она решила вымолить прощение у Кремля после "голой вечеринки" скандальной блогерши Насти Ивлеевой.

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Известно, что после этого шабаша концерты Асти начали массово отменять. РосСМИ сообщали, что позже ее супруг договорился с Кремлем о прощении. Преступная власть РФ хотела, чтобы Асти публично поддержала войну в Украине и выступала на кремлевских концертах.

Однако, как сообщалось, в результате стороны пришли к более лояльному соглашению, о котором они не распространяются.

Напомним, ранее украинская блогерша Анна Алхим спела на корпоративе песню Асти и попала в новый скандал.

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