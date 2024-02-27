Анну Асти не рады видеть на сцене.

Российская певица родом из Украины Анна Асти может лишиться кровавых рублей из-за массовой отмены ее концертов в стране-агрессора.

По данным росСМИ, запланированные концерты Асти в Волгограде, Саратове, Краснодаре, Тольятти и Нижнем Новгороде не состоятся. Россияне уже сдают билеты.

При этом сама Асти еще не делала никаких заявлений по этому поводу.

Видео дня

Стоит отметить, что такие проблемы у артистки начались после "голой вечеринки" Насти Ивлеевой, на которой она выступала. После этого Асти начали везде отменять.

Однако недавно стало известно, что Кремль предложил певице сделку - ее готовы простить, если она публично поддержит войну в Украине. При этом супруг Асти сказал, что стороны нашли компромисс.

Напомним, недавно Анна Асти покинула Россию. Она решила отсидеться за границей, пока не утихнет скандал с "голой вечеринкой".

А позже у нее обнаружили редкое заболевание. Певице уже сделали операцию на ногах.

Вас также могут заинтересовать новости: