Российская певица родом из Украины Анна Асти может лишиться кровавых рублей из-за массовой отмены ее концертов в стране-агрессора.
По данным росСМИ, запланированные концерты Асти в Волгограде, Саратове, Краснодаре, Тольятти и Нижнем Новгороде не состоятся. Россияне уже сдают билеты.
При этом сама Асти еще не делала никаких заявлений по этому поводу.
Стоит отметить, что такие проблемы у артистки начались после "голой вечеринки" Насти Ивлеевой, на которой она выступала. После этого Асти начали везде отменять.
Однако недавно стало известно, что Кремль предложил певице сделку - ее готовы простить, если она публично поддержит войну в Украине. При этом супруг Асти сказал, что стороны нашли компромисс.
Напомним, недавно Анна Асти покинула Россию. Она решила отсидеться за границей, пока не утихнет скандал с "голой вечеринкой".
А позже у нее обнаружили редкое заболевание. Певице уже сделали операцию на ногах.