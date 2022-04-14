Анна Панова показала фото "до" и "после".

Украинская телеведущая Анна Панова показала, как сейчас выглядит ее дом под Киевом после того, как оккупанты устроили там командный пункт и медико-санитарную часть.

"Это наша дача в селе Киевской области. От дома, который с любовью мастерил для нашей семьи мой муж, не осталось ничего. После того как россияне позволили нам сбежать отсюда, здесь месяц был их командный пункт и медсанчасть", - написала Панова.

На опубликованных кадрах видно, как сплошные руины дома, во дворе валяются куски от игрушечной детской коляски и остатки качелей.

"Нет и слез. Главное, что мы живы. Я, наверное, предпочла бы никогда туда не возвращаться и не видеть этого ужаса своими глазами. Но муж сказал: "Я уже пустил корни. Как и сад, который я посадил – и он уцелел. Так что мы обязательно все отстроим", - добавила Панова.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк показал "подарок" во дворе дома от россиян.

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