По словам Суворовой, какое-то время он жил в Украине, но потом выехал.

Известная украинская певица Даша Суворова сообщила, что российский продюсер Константин Меладзе не живет в стране-агрессор в то время, как она напала на Украину.

По словам Суворовой, Меладзе-старший находился в Украине в начале большой войны:

"Константин Меладзе - талантливый человек, замечательный композитор. Знаю, что он не живет в России последние несколько лет. Он войну встретил тут, в Украине, это точно. Компания, где работает мой муж, обслуживала ЖК, где он жил с Верой Брежневой, возле института Поплавского. Потом они перестали появляться в квартире. Наше общение было исключительно рабочим".

Интересно, что Константин молчит о войне в Украине. А вот его брат Валерий Меладзе одним из первых призвал к миру. Еще в феврале 2022 года он заявил, что против войны. На одном из концертов он даже сказал "Героям слава!"

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При этом Меладзе неоднократно был замечен в России с тех пор. После ряда отмен он стал более осторожным в высказываниях и сейчас пытается избегать вопросов о войне в Украине.

"О его брате - Валерии Меладзе - мне ничего неизвестно, я не слежу где он и чем занимается. Только видела в соцсетях, что на одном из своих концертов он сказал "Героям слава"" - добавила Суворова в интервью УНИАН.

Напомним, певица Даша Суворова в интервью УНИАН рассказала о скандале вокруг мурала на Рейтарской, о родном Бахмуте, творчестве во время войны, и о домогательствах в украинском шоу-бизнесе.

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