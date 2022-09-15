Исполнительница позировала в наряде с откровенным декольте.

Украинская певица Злата Огневич похвасталась откровенными снимками, сделанными в фотостудии. В кадре она появилась в черном платье с открытыми плечами и декольте. Также она примерила и светлый образ: белый лиф, поверх которого надет пиджак бледно-розового цвета. Снимки были опубликованы в Instagram-блоге.

Позировала известная исполнительница на фоне цветов. На лице был нанесен легкий макияж. На одном снимке волосы собраны в пучок на голове, а на другом - распущены на плечи и слегка подкручены.

Видео дня

Поклонники отметили, что Злата в этих образах выглядит очень красиво.

"Цветущая красавица", "Просто огонь!", "Настоящая украинка", - написали фанаты.

Под постом она анонсировала концерты в рамках своего благотворительного тура.

"Тур "Світло" продолжается, и я жду вас на концерте сегодня! Каждое выступление – откровение и магия! Вы меня очень сильно вдохновляете", - написала Огневич.

Напомним, известная певица Огневич показала лицо без макияжа крупным планом.

Вас также могут заинтересовать новости: