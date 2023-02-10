Они изменяли своим женам, иногда даже не пытаясь это скрыть.

Измена - один из самых болезненных ударов для любой женщины. Иногда случается, что даже самый преданный мужчина, который клялся в вечной любви, предает и уходит "налево". Такие ситуации возникают даже в звездных парах.

УНИАН рассказывает, кто из известных мужчин забыл о верности и предал свою избранницу. Оказывается, некоторые их них даже не пытались это скрывать.

Мурат Налчаджиоглу

Когда бизнесмен еще был в браке с предательницей Ани Лорак, он открыто ей изменял. Пока опальная певица строила карьеру в РФ, Налчаджиоглу гулял с другими девушками по Киеву. Вскоре Лорак узнала об изменах мужа, сохранить отношения им не удалось.

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Александр Цекало

Цекало состоял в браке с певицей Лолитой Милявской с 1987 по 1999 год. У них родилась дочь Ева, но ребенок не удержал артиста от измен. Оказывается, он предал скандальную певицу, которая поддерживает полномасштабную войну РФ против Украины. Друзья артистов рассказывали, что Цекало "кутил" со стриптизершами. Сама Лолита утверждает, что она не верит в то, что люди могут не изменять.

Чарли Шин

Известный актер и звезда сериала "Два с половиной человека" - прославленный изменщик. Он предавал всех своих жен, а женат он был трижды. Чарли Шин изменял своей первой супруге со своей же ассистенткой, а затем он закрутил роман с порноактрисой. Даже ей актер изменил, тогда он пошел "налево" с моделью. На этом измены Шина не заканчиваются, он постоянно предает своих избранниц и находит себе новых пассий.

Оззи Осборн

Рок-музыкант Оззи Осборн женился еще в 1982 году. Шэрон Осборн стала женщиной всей его жизни, однако даже такая крепкая любовь не удержала певца от измены. Он закрутил роман со своей парикмахершей. Осборн признавал, что очень жалеет о своем поступке. Ему удалось добиться прощения Шэрон и он поклялся, что "налево" больше не пойдет.

Арнольд Шварценеггер

Известный актер разрушил свой идеальный брак с Марией Шрайвер, когда закрутил роман с домработницей. Мало того, Шварценеггер не ограничился мимолетной интрижкой. Оказалось, домработница родила от него сына. Внебрачный ребенок Шварценеггера появился на свет практически одновременно с его законным сыном. Иными словами, он изменял жене с домработницей, и женщины забеременели практически одновременно. В 2011 году Шрайвер обо всем узнала и бросила предателя. Шварценеггер так и не смог добиться прощения, обиженная женщина развелась с изменщиком и отсудила у него половину состояния.

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