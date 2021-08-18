Женя Гончаренко на днях вышел из комы.

Избитый танцор Нади Дорофеевой Женя Гончаренко на днях вышел из комы, и уже объявился в своем Instagram.

В сториз Женя выразил всем благодарность за поддержку, а также сообщил, что его ждет реабилитационный период.

"Такое огромное количество человек мне написали. Я медленно, но уверенно отвечу каждому. Хочу сказать спасибо за ваши слова. И буду постепенно всех держать в курсе", - написал Женя.

Избиение Евгения Гончаренко

1 августа во время конфликта 28-летний майор ударил кулаком по голове 22-летнего участника шоу-балета. Последний от удара упал на землю, его госпитализировали. Нападавший скрылся с места происшествия.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины, то есть нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения.

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Также СМИ раздобыли видео избиения Евгения Гончаренко.

3 августа подозреваемого работника УГО взяли под стражу. 4 августа стало известно, что военнослужащего уволили из рядов УГО из-за избиения Гончаренко.

16 августа Женя вышел из комы на 16 день после избиения.

Автор: Диана Могилевич