Несмотря на то, что Игорь Скляр снимался в украинском кино, он решил поехать на войну против Украины.

Российский артист Игорь Скляр заявил, что в ближайшее время вступит в ряды оккупантов и отправится воевать против Украины.

Так, 64-летний Скляр решил поехать убивать украинцев, несмотря на то, что ранее снимался в кино нашего производства. Известно, что герой украинского фильма "Берегите женщин" через три дня отправится на обучение, а после и на войну.

"У нас погрузка через три дня. Эшелоны в Ростов, экипировка, потом месяц обучение и вперед на баррикады!" - сказал Скляр в комментарии росСМИ.

Позиция Игоря Скляра по войне в Украине

В 2014 году Игорь Скляр поддержал войну на Донбассе и аннексию Крыма. В 2016 году его внесли в базу "Миротворец". Уже в феврале этого года пропутинский артист поддержал убийственную полномасштабную войну в Украине.

Также он неоднократно говорил, что не считает Украину независимым государством.

Игорь Скляр: чем известен

Одной из самых заметных работ Игоря Скляра стала роль в фильме "Мы из джаза", где он исполнил популярную песню "Комарово". Также он сыграл в таких фильмах как "Анна Павлова", "Подвиг Одессы", "Рататуй", "МУР. Третий фронт", "Про Веру" и других.

Напомним, ранее путинист Иосиф Пригожин разозлился из-за повестки зятю.

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