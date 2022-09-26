Вероятно, Иосиф Пригожин не хочет, чтобы его дочь стала вдовой.

Российский продюсер Иосиф Пригожин, поддерживающий войну в Украине, пожаловался, что его зятю, у которого месяц назад родился ребенок, пришла повестка.

Об этом сообщает пропагандистское издание Starhit.

Стоит отметить, что Пригожин уже не первый раз жалуется на то, что молодым парням приходят повестки. Например, в 2013 году он говорил о том, что и своего сына скрывает от военкомата.

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А теперь, после полномасштабного вторжения России в Украину, он заговорил и о муже своей дочери. Вероятно, он не хочет, чтобы его внук остался полусиротой, а дочь - вдовой, так как российские солдаты на самом деле едут не на "спецоперацию" в Украину, а на верную смерть.

"Моему зятю, мужу моей дочери, пришла повестка. У них ребенок родился только что", – сказал Пригожин в программе "Звезды сошлись".

Как Иосиф Пригожин поддержал войну против Украины

С 2014 года Пригожин поет дифирамбы российскому диктатору Путину и даже публично оправдывает коррупцию и кумовство в Кремле.

Сначала Пригожин поддержал аннексию Крыма, а после и зверское нападение на Донбасс. Несмотря на то, что в Украине каждый день гибнут люди, а многие города напоминают призраки, Пригожин продолжает поддерживать политику Путина.

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