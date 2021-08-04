Лидия Таран, Неля Шовкопляс с командой "Исполни мечту", благодаря благотворительной распродаже вещей "Сніданок з 1+1", исполнили желание мальчика, который с детства противостоит болезни слуха.

Весной этого года на Фейсбук-странице "Сніданок з 1+1" проходил благотворительный аукцион вещей из старой телестудии. Телеквартира готовилась к ремонту, чтобы принять новое шоу "Твой день". Аукцион состоял из 13 коллекционных и практичных лотов интерьера: это и холодильник, и тостер, и плита, и мебель, и посуда с оригинальными сувенирами. Во время распродажи удалось собрать 114 200 гривен на осуществление детских мечт.

Куратор проекта "Исполни мечту" Лидия Таран организовала сюрприз и подарила синтезатор подопечному мечтателю - Даниле Партоли из города Шостка в Сумской области.

У Данила двусторонняя тугоухость - он плохо говорит и еле слышит. Мальчик прошел сложный путь - ношение слуховых аппаратов, занятия со специалистами, тяжелая операция. Недавно ему установили аж два кохлеарных импланта, и в его жизни появилась музыка. Данил мечтал о своем синтезаторе с микрофоном. Благодаря благотворительной распродаже его мечта осуществилась.

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"Когда Данил берет в руки микрофон, то представляет себя артистом на сцене и чувствует себя действительно счастливым! Мы знаем, как дети сейчас без ума от онлайн-игр и других интернет-развлечений, а Данила увлекся музыкой, - и это впечатляет! Вместе с нашими телезрителями мы подарили ему мечту - синтезатор с микрофоном. Не детский инструмент, а взрослый. Синтезатор оснащен 54 клавишами и имеет 300 встроенных тембров и богатую библиотеку ритмов! Все, что надо для творчества. Теперь Данила радует всех родных, друзей, и нас своей музыкой! Мальчик уже научился играть и петь несколько распевок, среди которых и популярная во всем мире - "До-ре-ми". Спасибо всем, кто присоединился", - сказала Лидия Таран.

Неля Шовкопляс, ведущая "Сніданок з 1+1" и волонтер "Исполни мечту" передала видеопривет мальчику. В видео телезвезда дала установку мечтателю не терять веры в себя, свои цели, добрых людей вокруг и восхищаться жизнью!

Данила редко и сложно произносит слова, но тут на эмоциях кричал "Спасибо!".

За собранные средства также осуществили мечту Алины Николенко из Запорожья, прямо в ее день рождения. Алина имеет порок сердца и болезнь легких, и в основном вынуждена находиться дома на кислородной терапии. За счет первых собранных денег с распродажи кураторы проекта подарили Алинке новый IPad со специальным сенсорным карандашом и учебные курсы. Алинка решила в будущем стать графической художницей.

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Автор: Диана Могилевич