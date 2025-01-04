iSKra объяснила, почему их выступление с коллегой не состоялось.

Украинская певица iSKra рассказала о сотрудничестве с известным украинским артистом Melovin, он же Константин Бочаров, с которым они вместе выпустили хит "Обиратиму себе". Александра Клименко (настоящее имя iSKra) отметила, что у них произошел досадный инцидент, из-за которого коллега не захотел выступать с ней.

В интервью "Говорит Суханов" девушка вспомнила, что после выхода их совместной песни их приглашали на различные события. Одним из таких была музыкальная премия, где исполнители должны были спеть вместе. Правда, выступить дуэту так и не удалось.

Дело в том, что артистка опоздала на репетицию их номера. Melovin из-за нарушения договоренностей отменил выступление и не позволил выступить дуэту неподготовленным. По словам Александры, ей до сих пор стыдно за тот случай. Она хотела исправить ситуацию, но это было напрасно.

"На самом деле мне до сих пор стыдно. Я писала об этом Melovin, извинялась. Я же понимаю, что они могли подумать, что у меня звездная болезнь и я зазналась. Но у меня так сложились обстоятельства. Я работаю массажисткой. И в тот день я отпросилась с работы исключительно на эту репетицию. Я предупредила, что я могу опоздать. Я бы не опоздала, если бы не пробки. Я очень летела на эту репетицию, потому что я следила за этой премией с детства. И конечно, мне сказали, что я не буду петь. Я считала, что я все исправлю, может, приду на еще одну репетицию... Но не сложилось", - рассказала звезда.

В то же время даже из-за такой ситуации iSKra говорит, что не считает Бочарова жестким наставником. Она довольна результатом их сотрудничества. Этот случай стал поучительным для певицы, и в дальнейшем она будет работать еще больше, чтобы все же попасть на премию в следующем году.

"Я бы не сказала (что Melovin жесткий наставник - УНИАН). Все его таким видят. И вот впервые я увидела его категоричность. Потому что до этого он был лояльным. А это было первое мое опоздание и меня это очень расстроило. Я два дня потом рыдала. Но потом я подумала, что буду работать так, чтобы в следующем году я вышла на эту сцену сама и получила награду за свое творчество", - добавила исполнительница.

Напомним, ранее Melovin рассказал о своем алкоголизме, который вызвал тяжелую болезнь. Певец признался, что употреблял алкоголь в больших количествах и ни один день не проходил без него.

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