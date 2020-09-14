Шейк показала новое фото.

Известная супермодель Ирина Шейк опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в бикини.

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Девушка предстала в черном нижнем белье, которое украшено вышивкой в виде цветов.

Стоит отметить, что бюстгальтер идеально подчеркнул грудь звезды. Да и фигура у нее достаточно подтянутая.

"Самая красивая модель на планете", "Какая же вы идеальная", "Просто богиня", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич