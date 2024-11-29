Продюсер впервые рассказала о своем тайном избраннике.

Известная украинская продюсер, основательница музыкального лейбла "Pomitni" Ирина Горовая, которая ранее высказалась о Насте Каменских, впервые за долгое время приоткрыла завесу личной жизни. Знаменитость призналась, что в ее жизни произошли грандиозные изменения и она больше не одинока.

Наставница популярной певицы Нади Дорофеевой в комментарии для программы "Утро в большом городе" рассказала, что сейчас ее сердце занято. В начале этого года Горовая отрицала слухи о новых отношениях, однако сейчас подтвердила, что закрутила роман. Правда, пока раскрывать своего избранника 46-летняя продюсер не хочет. Она говорит, что после двух публичных браков больше не хочет, чтобы ее личное становилось публичным.

А вот, чего не стала скрывать Ирина, так это то, что в отношениях она находится уже четыре года, но за это время поклонникам до сих пор не удалось узнать, кто ее бойфренд. Также звезда добавила, что ее форма отношений может показаться для многих необычной, но сейчас ей так комфортно.

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"Есть любимый. Это неважно кто. Не хочу выносить это в публичное пространство. Потому что у меня специфическое отношение к любви и кто такой любимый. Вообще форма, которую я понимаю для себя после двух браков, она немножко отличается от стандартной. Где-то четыре года вместе", - рассказала Горовая.

Как известно, продюсер дважды была замужем. Первым ее мужем был музыкант Юрий Горовой. У пары родилась дочь Наталья, которой сейчас 26 лет. Второй брак Горовой был с известным рэпером Потапом, от которого она родила сына Андрея. Они поддерживают связь с артистом, который уехал за границу, но общаются исключительно по поводу сына.

Напомним, ранее Ирина Горовая ответила, готова ли стать бабушкой. Она также рассказала об успехах дочери за границей.

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