Певица, которая регулярно помогает армии, довела до слез трагической новостью.

Украинская певица Ирина Федишин сообщила, что погиб военнослужащий, которому она недавно помогала. Солдат ВСУ Николай "Лютый" Макаревич попал под обстрел оккупантов 4 марта. К сожалению, полученные ранения оказались несовместимы с жизнью. 8 марта Федишин узнала, что "Лютый" погиб.

Исполнительница вспомнила, как незадолго до гибели Николай обратился к ней с просьбой о помощи - ему нужен был автомобиль для выполнения боевых задач на Бахмутском направлении (сейчас Бахмутское направление - одно из самых тяжелых на всей линии фронта). Звезда нашла машину и передала ее защитнику.

"Через 6 дней, 2 марта, Николай прислал видео и сообщил, что автомобиль попал под обстрел. Но успел поработать на спасение и эвакуацию собратьев… Увидев сообщение, я ответила, что мы дадим еще автомобиль и спросила "Все ли живы?". Ответ не поступал…" - написала в своем блоге Ирина Федишин.

Видео дня

8 марта волонтеры сообщили звезде, что Николай Макаревич погиб 4 марта.

"Ему исполнилось недавно 35 лет, был командиром роты, 125 бригада, пошел добровольцем. Искренние соболезнования родным. У Николая остались жена, 4-летний сынишка, родители", - уточнила певица.

Напомним, Коля Серга рассказал, как едва не погиб на фронте.

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