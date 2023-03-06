Артист часто посещает "горячие" точки вдоль всей линии фронта.

Украинский музыкант Коля Серга, который после начала полномасштабного вторжения присоединился к ВСУ для защиты родины, сейчас сменил свой вектор на культурный.

Вместе с инициативной группой "Культурный десант" он посещает точки на передовой, а также деоккупированные населенные пункты, чтобы поддержать военных и мирных жителей.

В интервью "24 каналу" Коля Серга признался, что некоторые его поездки едва не стоили ему жизни:

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"Когда выступали перед артиллеристами, прямо на позиции нас начали обстреливать градами. Когда работали с художниками со "Стенами культуры" в Волчанске и когда ездили в спецподразделение на южном направлении, то попадали под минометный обстрел. В Донецкой области во время одной из поездок ночевали на объекте, который обстреляли из С-300".

Коля Серга отметил, что такие моменты особенно ярко показывают ценность жизни.

"В такие моменты каждый раз чувствуешь, что ты на волоске от смерти. И если мы выжили, это значит, что мы еще не выполнили свою задачу. Значит, Бог нас бережет для чего-то важного и мы это обязательно выполним", - резюмировал Коля Серга.

Напомним, недавно Коля Серга представил песню "Молитва", клип на которую был снят в духе украинского фольклора.

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