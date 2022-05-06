Она ждала от него поддержки, но не получила ее.

Украинская певица Ирина Билык рассказала, что ее бывший муж, российский режиссер Аслан Ахмадов изначально не мог поверить, что Россия действительно напала на Украину.

Позже он начал в своих социальных сетях говорить о вторжении РФ в Украину, однако знакомые сразу предупредили его об опасности, которая ждет его после таких высказываний. Речь идет о тюремном заключении.

"Он действительно начал в интернете рассказывать, что происходит в Украине, о том, что я и его сын уехали, что нам негде жить. Но потом ему позвонили друзья и сказали, что это опасно – выражать свое мнение в интернете. Сказали, что лучше молчать сейчас, потому что некоторых уже посадили", - сказала артистка.

Она добавила, что ждала слова поддержки от бывшего супруга, но так и не получила их. По словам Билык, Аслан находился в шоковом состоянии, поэтому не мог сказать ничего вразумительного.

Напомним, ранее Ирина Билык не сдержала слез, рассказывая о "переписке" с Киркоровым.

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