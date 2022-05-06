Украинская певица Ирина Билык рассказала, что ее бывший муж, российский режиссер Аслан Ахмадов изначально не мог поверить, что Россия действительно напала на Украину.
Позже он начал в своих социальных сетях говорить о вторжении РФ в Украину, однако знакомые сразу предупредили его об опасности, которая ждет его после таких высказываний. Речь идет о тюремном заключении.
"Он действительно начал в интернете рассказывать, что происходит в Украине, о том, что я и его сын уехали, что нам негде жить. Но потом ему позвонили друзья и сказали, что это опасно – выражать свое мнение в интернете. Сказали, что лучше молчать сейчас, потому что некоторых уже посадили", - сказала артистка.
Она добавила, что ждала слова поддержки от бывшего супруга, но так и не получила их. По словам Билык, Аслан находился в шоковом состоянии, поэтому не мог сказать ничего вразумительного.
Напомним, ранее Ирина Билык не сдержала слез, рассказывая о "переписке" с Киркоровым.