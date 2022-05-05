Билык писала Киркорову и другим звездам из России.

Украинская певица Ирина Билык рассказала, что в первые дни войны писала российским звездам, которые лично знают президента РФ Владимира Путина. Она надеялась, что они смогут до него достучаться.

Первым в этом списке оказался Филипп Киркоров, который ранее призвал освободить нардепа Виктора Медчедвчука. По словам Билык, она написала Киркорову, но он ее проигнорировал.

"Все эти артисты лично знают Путина, и я надеялась, что они смогут донести до него светлые мысли. Просто думала, что они заботятся о других... но все мои обращения проигнорировали. А уже потом я решила обратиться лично к Филиппу Киркорову, но не хотела употреблять бранных слов… просто сказала: "Когда будешь исполнять мою песню в будущем, знай, что мне негде жить". Но он не ответил", - рассказала певица со слезами на глазах.

Напомним, ранее певица Камалия также пыталась достучаться до Филиппа Киркорова. Она тоже писала ему и отправляла фотографии из Украины, но он так ей и не ответил.

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