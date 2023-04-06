Коляденко находится в теплых отношениях с певицей.

6 апреля украинской певице Ирине Билык исполнилось 53 года. В этот день ее решил поздравить экс-супруг, хореограф Дмитрий Коляденко.

В инста-сториз он опубликовал фото знаменитости и написал: "Поздравляю тебя! Люблю, люблю, люблю".

Стоит отметить, что последнее время они часто вместе проводят время. Поклонники подозревают, что они снова сошлись и даже называют их украинскими Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком, которые возобновили отношения спустя 17 лет после разрыва.

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Отношения Билык и Коляденко

Эта пара, кажется, доказала мнение, что любовь живет три года. Они сошлись в 2003 году, но уже в 2006-м расстались. Общих детей у них нет.

В одном из интервью Коляденко говорил, что эта любовь была на грани болезни. Они часто скандалили - за этим наблюдала вся страна.

После развода с Коляденко Билык дважды была замужем, один из которых официально. У нее появился сын от суррогатной матери. Но и с отцом ребенка, фотографом Асланом Ахмадовым она рассталась.

Сейчас певица больше времени проводит с Коляденко. Недавно она показала, какой завтрак он ей приготовил.

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