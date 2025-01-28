Певица также рассказала, что их объединяет.

Известная украинская певица Ирина Билык на фоне слухов о новом романе с бывшим супругом певицы-предательницы Ани Лорак - турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу - впервые прокомментировала их отношения.

Исполнительница откровенно призналась, что Мурат - это типаж мужчины, который ей нравится.

"Я очень люблю восточных мужчин. Вы знаете с кем у меня были отношения и почему-то они все черноволосые, симпатичные, энергичные и очень добрые", - ответила Ирина в разговоре с журналисткой Fashion Reality TV.

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Звезда подчеркнула, что пока не хочет открывать все секреты. Однако, по словам Билык, она не против продолжения их дружеского общения.

"Раскрывать всех тайн я не могу. Это будет неправильно, потому что главное в моей жизни - это песни и мое творчество. Но то, что есть приятный человек в моей жизни - Мурат - это однозначно. Мне бы хотелось, чтобы действительно наша дружба продолжалась".

К слову, недавно сам Мурат также комментировал слухи об отношениях с артисткой. Он отмечал, что между ними только дружба. Однако мужчина считает Билык роскошной женщиной и хотел бы пригласить ее на ужин.

Напомним, ранее актриса Анастасия Цымбалару ответила на слухи об отношениях с Женей Яновичем.

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