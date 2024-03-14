Он с начала полномасштабного вторжения осуждает действия РФ.

На известного российского шоумена и блогера Александра Шпака, который заявлял, что хочет отречься от своего гражданства и осуждает политику Кремля, завели уголовное дело. Это уже второе по счету дело, в котором его обвинили оккупанты в "дискредитации армии РФ" и в поддержке Украины.

"Дело на Шпака возбудили 12 марта в следственном управлении ЦАО Москвы. 15 августа прошлого года Шпак уже привлекался к административной ответственности по статье о дискредитации армии РФ в его постах в Telegram-канале, а повторное нарушение влечет за собой уголовное дело", - отмечается в росСМИ.

Пропагандисты грозят ему до 5 лет лишения свободы, хотя он уже давно выехал из страны-агрессора. Сейчас мужчина находится с семьей за границей.

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Реакция Александра Шпака

Мужчина уже успел отреагировать на новые обвинения и рассказал подробности у себя в Instagram.

"Вот и новое уголовное дело, которое завели против меня в рашистской п*дорации... Я выступаю против войны в Украине и не живу в РФ. Это уже второе дело, но там уже есть и третье. Третье дело по экстремизму и терроризму по причине моей поддержки Украины и того, что я спонсирую ВСУ. Но что-то они пока об этом не объявляют. Согласно моим данным, это дело было открыто сразу после того, как я об этом заявил, то есть в конце января - начале февраля. Вот такие у меня интересные новости", - сказал Шпак в Instagram.

Напомним, ранее Александр Шпак едко потроллил Путина. Он отметил, что у россиян только диктатор постоянно молодеет.

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