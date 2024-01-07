По его словам, в России сделать это не так уж и просто.

Известный российский шоумен Александр Шпак заявил, что хочет отречься от своего гражданства, но не может этого сделать, потому что власти РФ мешают ему.

На своей странице в Instagram он рассказал, что у него есть много административных нарушений, а также он открыто высказывает поддержку украинскому народу и осуждает преступный режим Кремля.

Кроме того, чтобы избавиться от российского паспорта и сменить гражданство, ему нужно посетить определенные ведомства и подать кучу документов. А без личного присутствия в РФ он не может этого сделать.

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"Люди, покинувшие страну, не могут выйти из гражданства, потому что пакет документов, который ввели, получить нереально. Там есть два документа, которые невозможно получить никак, кроме личной явки. Получить эти бумажки можно через сайт госуслуг, который заблокирован на территории других государств. И это не проблема стран, так Россия защищает себя", – сказал Шпак.

Он заявил, что хочет, чтобы в РФ упростили процедуру смены гражданства. Тогда он смог бы с легкостью это сделать. Известно, что он уже создал необходимую петицию.

Кроме того, Шпак перешел на украинский язык. Некоторые свои посты в Instagram он подписывает на украинском.

Напомним, ранее Александр Шпак едко потроллил Путина. У россиян только диктатор молодеет, съязвил блогер.

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