У россиян только диктатор молодеет, съязвил блогер.

Известный российский шоумен и блогер, который покинул РФ и активно выступает против агрессии РФ в отношении украинцев, - Александр Шпак - едко потроллил диктатора Владимира Путина.

Звезда во время общения с пользователями в Instagram признал, что постарел и "бросил камень в огород" главаря россиян. "У вас только Путин молодеет…", - сказал шоумен. По его словам, у Путина "морщины пропадают, вот, немецкий забывается, обещание не нападать на Украину".

"Есть этот, как его, старческий маразм, а есть младческий…", - сказал Шпак.

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В центре внимания Владимир Путин - новости, которые стоит прочитать

Ряд экспертов не раз заявляли, что настоящий Владимир Путин находится в бункере, а на различных мероприятиях появляются двойники. В Кремле такие утверждения называли неправдивыми.

Бывший премьер-министр РФ Михаил Касьянов полагает, что у диктатора нет двойников, которые "светятся" на видео. Экс-чиновник говорил, что лицо главаря страны на роликах меняется из-за "медицинских составляющих".

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