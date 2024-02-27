Она рассказала, что один из ее детей попал ей пальцем в глаз.

Супруга украинского телеведущего Тимура Мирошниченко - Инна - напугала поклонников перебинтованным глазом. Девушка вышла на связь в Instagram и рассказала, что с ней произошло.

Так, Инна поделилась, что проснулась утром с тремя своими детьми - Мией, Марко и Марселем, а затем один из ее детей случайно ударил ее пальцем в глаз. Таким образом она получила травму сетчатки.

Кроме того, Инна поделилась фотографией, которую сделал ее супруг с самого утра, когда еще все спали. На снимке заметно, что дети пришли к родителям и решили поспать с ними в одной кровати.

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После пробуждения семья провела свои утренние ритуалы, а после этого Инна Мирошниченко отправилась на тренировку. К счастью, осложнений после травмы глаза у нее нет, поэтому она занимается спортом.

Напомним, ранее Инна Мирошниченко рассказала о фобии старшего сына. Оказывается, что Марко боится плавать в бассейне после одного неприятного инцидента. Женщина пыталась помочь малышу преодолеть его страх.

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