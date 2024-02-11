Женщина пыталась помочь мальчику преодолеть страх.

Звездные супруги Тимур и Инна Мирошниченко сейчас отдыхают с тремя детьми в Буковеле. Жена телеведущего опубликовала видео, на котором она с детьми купается в бассейне. И пока старшая дочь Мия активно ныряла и наслаждалась купанием, сын Марко, по словам Инны, не был в восторге от такого развлечения и крепко держал ее за шею. А все из-за страха воды.

"Марко до сих пор не поборол страх воды. Летом он упал в бассейн, когда мы были в гостях у друзей", - написала Инна.

Далее подчеркнула, что после того случая мальчик не купался, поэтому сейчас это была попытка помочь ему преодолеть свой страх.

Видео дня

"Это была моя первая и единственная попытка поплавать с ним. Но ему реально очень страшно. Наверное, я пока не готова работать с этим страхом. Потому что еще хуже сделаю", - добавила она.

Вспомнила Инна и о своих эмоциях в тот день, когда упал Марко. Женщина говорит, что тоже очень испугалась, что пришлось вызывать скорую.

"Если что, то у меня травма не меньше, чем у Марко. Когда мы оказались на свадьбе в доме у воды, где куча людей, мои трое детей, а глаза всего два, и я все еще помню, как Маркуся упал в воду, то ночью мне вызывали скорую. И я не шучу", - написала Мирошниченко.

Также она подчеркнула, что сейчас они поехали на отдых с нянями, поэтому будет легче следить за безопасностью каждого ребенка.

Напомним, недавно Инна Мирошниченко ответила, какого ребенка они з мужем хотят усыновить следующим.

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