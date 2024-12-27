Инесса Грицаенко поделилась первыми фото с округлившимся животиком.

Украинская певица, солистка группы SESTRA Инесса Грицаенко, которая в октябре вышла замуж, сообщила еще одну радостную весть. Исполнительница объявила, что скоро впервые станет мамой.

В интервью для издания Insider артистка поделилась, что они с мужем уже давно планировали пополнение в семье. Когда они впервые увидели положительный тест на беременность, то были очень счастливы. Во время фотосессии для журнала Грицаенко впервые продемонстрировала свой округлый животик. Хотя звезда не раскрывает срок беременности, но, похоже, она станет мамой уже в ближайшее время.

"О беременности я начала подозревать, когда не могла налюбоваться собой в зеркале. Я чувствовала себя полной сил и энергии! Мы планировали пополнение в семье, поэтому когда увидели две полоски на тесте - плакала от счастья и благодарила Бога и ребенка за то, что выбрала именно нас своими родителями", - вспомнила трогательный момент Инесса.

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По ее словам, первые два триместра беременности были довольно нелегкими для нее. Подтвердив, что она уже находится на последних месяцах беременности, певица отметила, что рядом с ней в сложный период был муж. Он стал настоящей поддержкой и опорой для исполнительницы. Сейчас солистка группы готовится к кардинальным изменениям в жизни, но отмечает, что карьеру певицы ставить на паузу не планирует.

"Этот период делится для меня на два этапа: самое тяжелое и самое прекрасное. Сложным был конечно первый триместр, потому что у меня был сильный токсикоз. Было сложно быть жизнеспособной, работать в кадре. Мне кажется, что беременность - это испытание также и для мужа, потому что без него в этом периоде просто невозможно! И я благодарна своему мужу, что он максимально меня поддерживал и заботился о нас. Самое прекрасное, конечно, уже со второго триместра: ты впервые слышишь движения своего ребенка, его потребности. Это до слез", - поделилась Грицаенко.

К слову, артистка стала финалисткой Нацотбора на конкурс "Евровидение 2013". Также она участвовала в 5 сезоне шоу "X-фактор" и в 12 сезоне шоу "Голос страны". Позже она начала выступать с саксофонисткой Alina Sax и они создали группу SESTRA. Среди их самых известных песен "Пьяная", "В мирном Киеве", "Звездное", "Жизнь продолжается".

Напомним, ранее Инесса Грицаенко показала, как любимый сделал ей предложение.

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